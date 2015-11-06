Страницу русского текста перевести на польский

Необходимо перевести админку сайта Например : Please enter a valid name - Пожалуйста, введите имя. Точный объем текста неизвестен, примерно 400-500 слов. Работа простая, но кропотливая. В предложениях указывайте: 1. стоимость 2. Skype или почта для связи Пожалуйста, в личку только вопросы, предложения только ...