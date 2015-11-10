Перевести речь из видео на Русский язык (текст)

ПереводыЗакрыт11 заявок184 просмотра
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Перевести на Русский язык речь из видео: http://deti.health-ua.org/video/neotlozhnaya-pomosch-detyam/796.html

8 лет назад
kleverok163
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад