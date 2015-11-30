Перевод с русского на немецкий (много страниц)

ПереводыЗавершен10 заявок205 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

         Здравствуйте. Нужен качественный перевод текстов, с русского на немецкий язык. Нужен текст, как-будто его переводил носитель языка. Тематика - азартные игры. Объем - 8000-9000 печатных символов, без пробелов. Если все будет ОК, сразу после окончания этой работы, Вам будет предложена аналогичная с гораздо большим объемом.

        Пожалуйста, укажите свою цену (из расчета за 1000 печатных символов, без пробелов) и ссылку на портфолио. Предложения с ценами выше 4 wmz за 1к. текста - не рассматриваются. Оплата Ваших услуг будет осуществлена на wmz кошелек в системе webmoney. Всего Вам наилучшего!

8 лет назад
borisov1
Николай 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
23 отзыва
Выбранный исполнитель
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
8 лет назад
$38
5 дней
Ответственный исполнитель. Качественный перевод, четко в оговоренные сроки.
Было приятно снова сотрудничать с Николаем, все на высшем уровне, надежный заказчик.