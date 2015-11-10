Перевод с русского на английский

ПереводыЗакрыт20 заявок227 просмотров
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Необходимо перевести текст "Молодой ученый" с русского на английский язык. Текст находится в прикрепленном файле 2074944.docx

Тематика текста - гостинично-ресторанное дело.

И еще необходимо отредактировать маленький переведенный текст с русского на английский, проверить правильность перевода и др. возможные ошибки. Тест находится в прикрепленном файле Proshunina_A_2016_eng (1).docx

Оригинал на русском в прикрепленном файле  Proshunina_A_2016 (1).docx

В заявке прошу указывать стоимость работы в рублях и время выполнения.

8 лет назад
trogvar1
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад