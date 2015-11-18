Перевод с русского на английский (много страниц)

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         Здравствуйте. Нужен качественный перевод текстов, с русского на английский язык. Нужен текст, как-будто его переводил носитель языка. Тематика - азартные игры. Объем - 8000-9000 печатных символов, без

пробелов. Если все будет ОК, сразу после окончания этой работы, Вам

будет предложена аналогичная с гораздо большим объемом.

        Пожалуйста, укажите свою цену (из расчета за 1000 печатных

символов, без пробелов) и ссылку на портфолио. Предложения с ценами выше 3 wmz за 1к. текста - не рассматриваются. Оплата Ваших услуг будет

осуществлена на wmz кошелек в системе webmoney. Всего Вам наилучшего!

8 лет назад
borisov1
Николай 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
23 отзыва
Выбранный исполнитель
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
8 лет назад
$22
5 дней
Получил качественный перевод в оговоренные сроки.
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