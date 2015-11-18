Перевод с русского на английский (много страниц)

Здравствуйте. Нужен качественный перевод текстов, с русского на немецкий язык. Нужен текст, как-будто его переводил носитель языка. Тематика - азартные игры. Объем - 8000-9000 печатных символов, без пробелов. Если все будет ОК, сразу после окончания ...
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Здравствуйте. Нужен качественный перевод текстов, с русского на английский язык. Нужен текст, как-будто его переводил носитель языка. Тематика - азартные игры. Объем - 8000-9000 печатных символов, без
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будет предложена аналогичная с гораздо большим объемом.
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