Перевод с русского на английский (много страниц)

Здравствуйте. Нужен качественный перевод текстов, с русского на английский язык. Нужен текст, как-будто его переводил носитель языка. Тематика - азартные игры. Объем - 8000-9000 печатных символов, без

пробелов. Если все будет ОК, сразу после окончания этой работы, Вам

будет предложена аналогичная с гораздо большим объемом.

Пожалуйста, укажите свою цену (из расчета за 1000 печатных

символов, без пробелов) и ссылку на портфолио. Предложения с ценами выше 3 wmz за 1к. текста - не рассматриваются. Оплата Ваших услуг будет

осуществлена на wmz кошелек в системе webmoney. Всего Вам наилучшего!