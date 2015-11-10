Необходимо перевести текст "Молодой ученый" с русского на английский язык. Текст находится в прикрепленном файле 2074944.docx Тематика текста - гостинично-ресторанное дело. И еще необходимо отредактировать маленький переведенный текст с русского на английский, проверить правильность перевода и др. возможные ...
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Перевод технического текста для презентации 1-2 страницы
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