Перевод технического текста

ПереводыЗакрыт33 заявки368 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Перевод технического текста для презентации 1-2 страницы

8 лет назад
guest_14472300612205
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
docPROFI-S
41 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$24
2 дня