Перевод технического текста

Есть техническая, научная статья, объем 20 000 симв. Тематика статьи электромагнитные процессы в электрических машинах (в генераторе). Задача: Необходимо перевести статью на английский язык, для публикации в научном зарубежном журнале. То есть уровень перевода должен быть очень высоким, ...