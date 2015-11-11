Сделать переводы с английского нескольких статей.

ПереводыЗакрыт3 заявки167 просмотров
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Сделать переводы с английского нескольких небольших текстов:

http://www.elari.net/About.aspx

http://www.fitbit.com/about

https://www.lily.camera/about/

8 лет назад
fanbeer87
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
anton-88
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
1 день
Прислал полностью не читаемый текст, переведенный онлайн переводчиком. Примеры: 1. Мы считаем, что у великих продуктов, построена ясная целью. 2. Мыполагаем, что Вы, скорее достигнете своих целей, если Вы будете стремиться весело проводить время, УЛЫБНУТЬСЯ, и чувствовать себя уверенным на пути.
Не берите у этого заказчика задания! относится подло к авторам! что бы не платить деньги за заказ, решилась обойтись нелепым отрицательным отзывом! Написала про то что я виноват в чем то не лепом! Хотя я сделал все быстро и качественно. Таких заказчиков надо гнать метлой от сюда! Нагло врет и еще оправдывается перед собой! Зажрись ты этими долларами! НЕ ВЕДИТЕСЬ ПЕРЕД ЭТОЙ МРАЗЬЮ!
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