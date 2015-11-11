Сделать переводы с английского нескольких статей.

Не берите у этого заказчика задания! относится подло к авторам! что бы не платить деньги за заказ, решилась обойтись нелепым отрицательным отзывом! Написала про то что я виноват в чем то не лепом! Хотя я сделал все быстро и качественно. Таких заказчиков надо гнать метлой от сюда! Нагло врет и еще оправдывается перед собой! Зажрись ты этими долларами! НЕ ВЕДИТЕСЬ ПЕРЕД ЭТОЙ МРАЗЬЮ!