Переводчики в команду

$170
ПереводыЗакрыт125 заявок1629 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приватный клуб возьмет в свою команду профессионального ответственного переводчика с английского на русский язык.

Если вы:

- имеете опыт переводов английских текстов, аудио- и видеозаписей с

деловой тематикой, тематикой программирования, дизайна, психологии и

медицины;

- владеете грамотной английской и русской письменной или устной речью;

- владеете особенностями технического или литературного перевода;

- любите свою работу и способны ответственно отдаваться ей;

- жаждете совершенствовать технику, грамотность и литературную красоту своих переводов -

приобщайтесь к нашей команде.

Сотни уже готовых к переводу проектов и десятки новых появляются ежедневно.

8 лет назад
comwitme
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад