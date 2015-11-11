Переводчики в команду

Приватный клуб возьмет в свою команду профессионального ответственного переводчика с английского на русский язык.

Если вы:

- имеете опыт переводов английских текстов, аудио- и видеозаписей с

деловой тематикой, тематикой программирования, дизайна, психологии и

медицины;

- владеете грамотной английской и русской письменной или устной речью;

- владеете особенностями технического или литературного перевода;

- любите свою работу и способны ответственно отдаваться ей;

- жаждете совершенствовать технику, грамотность и литературную красоту своих переводов -

приобщайтесь к нашей команде.

Сотни уже готовых к переводу проектов и десятки новых появляются ежедневно.