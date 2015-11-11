Перевод технического текста для презентации 1-2 страницы
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Перевод статьи на испанский (с русского)
Исходник статьи на русском предоставляю, там в районе 7500 знаков (часть цифры, емаилы, ссылки - то есть текста живого меньше).
Слушаю сроки и цену.
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