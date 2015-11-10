Перевод сайта boyko-sport.com.ua

ПереводыЗакрыт9 заявок239 просмотров
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Нужно перевести сайт boyko-sport.com.ua на английский.

Перевод только внутри CMS WORDPRESS.

Перевод провести прямо в CMS WORDPRESS. Редактор по принципу похож на Word - ничего сложно.  

Потом сделать проверку уже переведенных текстов.

Блог - поверхностная проверка - так как это для сео робота.

Интересует сроки и цена и схема работы.

8 лет назад
vasjaleff
Василий 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
месяц назад