Перевод сайта boyko-sport.com.ua

Требуется перевод небольшого вебсайта (около 15 страниц, порядка 12-15 тыс. зн.), с русского на украинский язык. В предложении, пожалуйста, указывайте стоимость и сроки реализации, а также ссылки на примеры вашего копирайта на украинском языке. Заранее ...