Нужно перевести сайт boyko-sport.com.ua на английский. Перевод только внутри CMS WORDPRESS. Перевод провести прямо в CMS WORDPRESS. Редактор по принципу похож на Word - ничего сложно. Потом сделать проверку уже переведенных текстов. Блог - поверхностная проверка - так как ...