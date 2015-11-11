Ищем переводчиков на тур Тематику

ПереводыЗакрыт46 заявок348 просмотров
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Добрый день,

Нужно будет переводить текста  тур тематика на след. языки:

- Английский

- Французский

- Немецкий

- Итальянский

- Испанский 

В сумме около 2.000.000 знаков ( На каждый язык) . Цену указывать за 1000 знаков на каждый язык. Платим через карту.

8 лет назад
OlgaBulavina
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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