Ищем переводчиков на тур Тематику

Добрый день,

Нужно будет переводить текста тур тематика на след. языки:

- Английский

- Французский

- Немецкий

- Итальянский

- Испанский

В сумме около 2.000.000 знаков ( На каждый язык) . Цену указывать за 1000 знаков на каждый язык. Платим через карту.