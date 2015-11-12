Перевод на польский

ПереводыЗакрыт6 заявок129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно перевести 1100 знаков с пробелами с русского на польский язык (официальное письмо). Срок исполнения - 1 день, оплата на Ваш кошелек после сдачи заказа.

8 лет назад
irina_bure
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Перевод сайта на Китайский

    Приветствую, Имеется сайт на русском / английском. Необходимо его перевести на [u]китайский[/u]. Создали платформу для перевода, в ней все очень удобно делается. Остально найти переводчика.  По переводу: Примерно 380 разных текстовых полей в которых может быть как 1 слово (к ...

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптированный перевод текстов с русского на английский язык

    Необходим грамотный АДАПТИРОВАННЫЙ перевод с русского на английский язык (US). Цель: Перевод текстов с русского на английский язык с адаптацией под американскую аудиторию. Задачи: -Красивый и грамотный перевод текста без синтаксических, грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок -Необходима адаптация текста под ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ищем переводчиков на тур Тематику

    Добрый день, Нужно будет переводить текста  тур тематика на след. языки: - Английский - Французский - Немецкий - Итальянский - Испанский  В сумме около 2.000.000 знаков ( На каждый язык) . Цену указывать за 1000 знаков на каждый язык. Платим через карту.

    Переводы46 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод статьи на испанский (с русского)

    Перевод статьи на испанский (с русского) Исходник статьи на русском предоставляю, там в районе 7500 знаков (часть цифры, емаилы, ссылки - то есть текста живого меньше). Слушаю сроки и цену.

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод

    Нужен переводчик. С русского на англиский. подробности расскажу. Оставляйте заявки, кто готов приступить.

    Переводы37 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод сайта boyko-sport.com.ua

    Нужно перевести сайт boyko-sport.com.ua на английский. Перевод только внутри CMS WORDPRESS. Перевод провести прямо в CMS WORDPRESS. Редактор по принципу похож на Word - ничего сложно.   Потом сделать проверку уже переведенных текстов. Блог - поверхностная проверка - так как ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод небольшого вебсайта (около 15 страниц) на украинский язык

    Требуется перевод небольшого вебсайта (около 15 страниц, порядка 12-15 тыс. зн.), с русского на украинский язык. В предложении, пожалуйста, указывайте стоимость и сроки реализации, а также ссылки на примеры вашего копирайта на украинском языке. Заранее ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Переводчики в команду

    $170

    Приватный клуб возьмет в свою команду профессионального ответственного переводчика с английского на русский язык. Если вы: - имеете опыт переводов английских текстов, аудио- и видеозаписей с деловой тематикой, тематикой программирования, дизайна, психологии и медицины; - владеете грамотной английской ...

    Переводы125 заявок
    Закрыт
    8 лет назад