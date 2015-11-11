Перевод сайта на Китайский

Приветствую,

Имеется сайт на русском / английском. Необходимо его перевести на китайский .

Создали платформу для перевода, в ней все очень удобно делается.

Остально найти переводчика.

По переводу:

Примерно 380 разных текстовых полей в которых может быть как 1 слово (к примеру "Баланс") так и целые предожения.

Для сравнения, перевод на английский занял у меня примерно 2 часа. На Французский - 3.

Готов к обсудению предложению.