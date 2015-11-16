Носитель языка

Для выполнения проекта необходим переводчик со свободным владением языками СНГ ( и с хорошим знанием английского языка). В основном - перевод стандартных документов: паспорт, справки, свидетельств и подобных..Также возможны текстовые переводы- 2-3 страницы..Не забудьте указать тариф за ...
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Добрый день!!!
Необходим человек, который сможет перевести статью в сфере лесной промышленности с русского на английский язык.
В качестве тестового задания просьба перевести следующие 2 абзаца из данной статьи:
Интенсификация лесопользования – с учетом сложившейся к настоящему моменту в Карелии возрастной структуры насаждений – признана предпочтительным направлением развития лесного хозяйства, способным обеспечить надлежащий уход за лесом и потребности в сырье для перерабатывающих предприятий региона.
Участники представительного семинара также одобрили конкретные рекомендации федеральным органам власти, курирующим вопросы лесопользования, и разработчикам нормативно-правовых актов, позволяющих внедрять модели интенсивного использования и воспроизводства лесов на территории Карелии.
Жду отклики на почту
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