С Русского на Английский с элементами технического (IT) текста

ПереводыЗакрыт22 заявки210 просмотров
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Здравствуйте.

Господа, кто готов взяться за очень грамотный перевод на Английский.

Речь идет об официальном письме в IT организацию. Гугл переводчик неприемлем.

Спасибо.

8 лет назад
Multiservers
33 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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