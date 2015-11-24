Технический перевод с английского на русский

ПереводыЗавершен16 заявок376 просмотров
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Необходимо выполнить перевод с английсго на русский, текста в котором описан порядок работ по техническому обслуживаннию сварочного станка с ЧПУ фирмы Kavasaki.

программа Word говорит, что Количество символов c пробелами около 30000.

Внизу приведены ссылки на мануал

аспекты перевода

оригинальный pdf файл был защищен от копированния , поэтому как умел так и снял защиту от копированния. При этом "поплыли" изображения. В связи с этим текстовые сноски на изображения переводить не нужно. Переводить необходимо только тот текст который к изображениям отношения не имеет, при этом нужно указать к какой странице оригинального мануала относится тот или иной параграф.

оригинальный pdf файл , защищен от копированния

　

https://cloud.mail.ru/public/AV2e/bEx1q15eq

или

http://rapidgator.net/file/c29341b599e05596f74b542b2f70fabe/90205-1127DED_R_series_Inspection_&_Maintenance_Manual.pdf.html

　

ссылка на файл который был конвертирован в word, изображения повреждены

　

https://cloud.mail.ru/public/33rA/Gxwdznh28

или

http://rapidgator.net/file/6a9feea5e8b55d4575c5ea220d98ca8f/kavasaki_manual.docx.html

ссылка на файл pdf файл после конвертации , текст можно копировать но изображения повреждены

　

https://cloud.mail.ru/public/9u26/ZyBss541S

или

http://rapidgator.net/file/638f8cc2cd09ed54c4625a0c8c2d04a8/kavasaki_manual.PDF.html

　

Напишите пожалуйста во сколько вы оцениваете стоимость работы и сроки. Буду рад ответить на вопросы.

8 лет назад
birh07
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
8 лет назад
$58
5 дней
Большое спасибо FPM за качественно выполненную работу. Видно, что перевод был выполнен после ознакомления с тематикой. Спасибо за ответственный подход.
Оперативный, надежный заказчик. Подробное ТЗ, никаких проблем с оплатой, всегда на связи. Рекомендуем всем и будем рады сотрудничать еще!
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