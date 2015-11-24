Технический перевод с английского на русский

Требуется переводчик даргинского языка (устно), г.Москва
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить перевод с английсго на русский, текста в котором описан порядок работ по техническому обслуживаннию сварочного станка с ЧПУ фирмы Kavasaki.
программа Word говорит, что Количество символов c пробелами около 30000.
Внизу приведены ссылки на мануал
аспекты перевода
оригинальный pdf файл был защищен от копированния , поэтому как умел так и снял защиту от копированния. При этом "поплыли" изображения. В связи с этим текстовые сноски на изображения переводить не нужно. Переводить необходимо только тот текст который к изображениям отношения не имеет, при этом нужно указать к какой странице оригинального мануала относится тот или иной параграф.
оригинальный pdf файл , защищен от копированния
https://cloud.mail.ru/public/AV2e/bEx1q15eq
или
http://rapidgator.net/file/c29341b599e05596f74b542b2f70fabe/90205-1127DED_R_series_Inspection_&_Maintenance_Manual.pdf.html
ссылка на файл который был конвертирован в word, изображения повреждены
https://cloud.mail.ru/public/33rA/Gxwdznh28
или
http://rapidgator.net/file/6a9feea5e8b55d4575c5ea220d98ca8f/kavasaki_manual.docx.html
ссылка на файл pdf файл после конвертации , текст можно копировать но изображения повреждены
https://cloud.mail.ru/public/9u26/ZyBss541S
или
http://rapidgator.net/file/638f8cc2cd09ed54c4625a0c8c2d04a8/kavasaki_manual.PDF.html
Напишите пожалуйста во сколько вы оцениваете стоимость работы и сроки. Буду рад ответить на вопросы.
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