Перевод с нем на русский

Приветствую, Имеется сайт на русском / английском. Необходимо его перевести на [u]китайский[/u]. Создали платформу для перевода, в ней все очень удобно делается. Остально найти переводчика. По переводу: Примерно 380 разных текстовых полей в которых может быть как 1 слово (к ...