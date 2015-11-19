Перевести на английский текст в файле

ПереводыЗавершен10 заявок199 просмотров
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Во и вся задача. Файл прилагаю. Пишите цену и сроки. 

8 лет назад
UlmFamily
Ольга 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
n_kulakovskaya
Анастасия 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$2
1 день
Моментальное выполнение заказа. Даже не ожидала такой скорости. :-) Большое спасибо, Анастасия.
предельно ясное задание, быстрая коммуникация и щедрое вознаграждение - рекомендую Ольгу! надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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