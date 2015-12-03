Перевод технического текста на вьетнамский

$23
ПереводыЗавершен3 заявки190 просмотров
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Нужно перевести с русского на вьетнамский 2-3 страницы технического текста

8 лет назад
guest_14472300612205
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
docPROFI-S
41 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$25
2 дня
Перевод получил, спасибо за работу. К сожалению сайт не всегда работает, это затруднило коммуникации с исполнителем
Отличный заказчик! Доволен работой и оплатой! Его отношение к выполнению денежных и рабочих обязательств подкупает. Буду работать с ним и дальше
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