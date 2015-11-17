Перевод с русского на корейский язык

ПереводыЗакрыт7 заявок172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый вечер!

Нужно сделать перевод русского текста на корейский язык (3 сайта). Тематика строительные услуги и строительные материалы. Текст нужно перевести очень качественно. Будем ждать Ваших предложении за 1000 знаков (с пробелами). 

С уважением,

Сырым 

8 лет назад
SyrymK
Сырым 
37 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
23 дня назад
  • Похожие заказы

  • Перевод текста на английский язык

    Добрый вечер! Нужен специалист по переводу текста с русского на английский язык. Тема строительные услуги и строительные материалы. Нужно сделать перевод очень качественно. Укажите пожалуйста цену за 1000 знаков (с пробелами). Объем текста достаточно большой. С уважением, Сырым

    Переводы23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Технический перевод с английского на русский

    Необходимо выполнить перевод с английсго на русский, текста в котором описан порядок работ по техническому обслуживаннию сварочного станка с ЧПУ фирмы Kavasaki. программа Word говорит, что Количество символов c пробелами около 30000. Внизу приведены ссылки ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перевод с нем на русский

    Нужно перевести документ с немецкого на русский. Тематика - молочные продукты. Примерно 3700 слов. Требования просты: у вас должен быть опыт переводов, и грамотный русский язык. Профильное лингвистическое образование желательно, но необязательно. Чтобы оставить свою ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод сайта

    Нужен перевод шаблона сайта (все технические элементы) и размещенные тексты С русского НА чешский

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод статей с русского на английский. Тема: эзотерика.

    Требуется перевод статей с русского на английский. Тема: эзотерика. Стоимость работы - минимальная. Есть большое количество текстов. В перспективе возможно долгосрочное сотрудничество. Приветствуется американский стиль письма, опыт жизни за рубежом. При отравлении письма напишите, пожалуйста, стоимость перевода стандартной страницы текста. И ...

    Переводы19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад