Перевод с русского на англ / с англ на русский

Добрый вечер! Нужно сделать перевод русского текста на корейский язык (3 сайта). Тематика строительные услуги и строительные материалы. Текст нужно перевести очень качественно. Будем ждать Ваших предложении за 1000 знаков (с пробелами). С уважением, Сырым
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер,
есть два перевода: с англ на русский и с русского на англ
Жду оптимальное предложение по качеству и цене, так как бюджет небольшой
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Добрый вечер! Нужен специалист по переводу текста с русского на английский язык. Тема строительные услуги и строительные материалы. Нужно сделать перевод очень качественно. Укажите пожалуйста цену за 1000 знаков (с пробелами). Объем текста достаточно большой. С уважением, СырымПереводы23 заявкиЗакрыт8 лет назад
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