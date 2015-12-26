Перевод с Тайского языка на Русский

Хочу оставить отзыв очень ХОРОШЕМУ исполнителю. Задача заключалась в переговорах с Тайским производством, соответственно нужен был переводчик Тайский-Русский и Русский -Тайский язык. Мария очень серьезно подошла к работе. Всегда на связи. Так же получаю постоянно советы и рекомендации от нее, так как Тайцы не понятный мне народ в общении и поведению. Мария все доходчиво объяснила и сказала, как себя вести в разных ситуациях при общении, что лучше не говорить или что лучше сказать. Человек любит и знает свое дело. Теперь работаем на постоянной основе. Цены очень радуют! Спасибо Вам большое еще раз! Рекомендую!!! P.S.: С наступающим Новым Годом!