Перевод с Тайского языка на Русский

ПереводыЗавершен5 заявок217 просмотров
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Нужен переводчик с Тайского на Русский и на оборот. Будет идти общение с тайцем через E-mail, по этому перевод через программы перевода не пойдет.

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8 лет назад
webgadget
Алексей 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Zallaya
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$5
2 дня
Хочу оставить отзыв очень ХОРОШЕМУ исполнителю. Задача заключалась в переговорах с Тайским производством, соответственно нужен был переводчик Тайский-Русский и Русский -Тайский язык. Мария очень серьезно подошла к работе. Всегда на связи. Так же получаю постоянно советы и рекомендации от нее, так как Тайцы не понятный мне народ в общении и поведению. Мария все доходчиво объяснила и сказала, как себя вести в разных ситуациях при общении, что лучше не говорить или что лучше сказать. Человек любит и знает свое дело. Теперь работаем на постоянной основе. Цены очень радуют! Спасибо Вам большое еще раз! Рекомендую!!! P.S.: С наступающим Новым Годом!
Алексей отличный заказачик и очень хороший человек! Работать с ним весьма приятно и я рада, что мы будем с ним сотруничать в дальнейшем :) Рекомендую!!! С наступающим Новым Годом !!!
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