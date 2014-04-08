Необходим дизайн главной страницы пользователя, для игрового проекта. По аналогии с Battlelog. Для вывода следующей информации: 1. Номер в рейтинге 2. Уровень 3. Звание 4. Соотношение побед и поражений 5. Опыт 6. Краткая информация “О себе” 7. Дата регистрации 8. Текущая профессия 9. Принадлежность к клану 10. Принадлежность к фракции 11. Любимое оружие · Характеристики(урон, кучность, скорострельность и др.) · Кол-во ...
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо перевести сайт с английского на русский язык. Перевод необходим для пунктов меню, уведомлений и других элементов интерфейса. Сам сайт выполнен в виде социальной сети. Весь перевод осуществляется через админ-панель, соблюдая ряд условий: - В тексте содержатся html ...Переводы9 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется php-программист со знанием CMS PHPFox. Разработка модулей, доработка существующих, внесение корректировок в ядро. Работа постоянная, задачи разные, оплата сдельная по каждой конкретной задаче. Требования: Умение писать безопасный код Понимание структуры cms и красивое встраивание доработок в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать дизайн главного окна мобильного игрового приложения в стиле HiTech. Элементы дизайна: • Карта игровой зоны • Место для отображения текущего вооружения • Отображение текущего кол-ва патронов (всего и в обойме) • Отображение текущего уровня здоровья • Панель кнопок (кнопки должны быть квадратными) • Место для ...Дизайн мобильных приложений3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $1000
Необходимо создание ряда модулей для cms PHPFox и подгонка уже имеющегося функционала под наши нужды. Приветствуется опыт работы с данной cms и опыт разработки браузерных игр. Работы много и много сложной, подробное тз после собеседования.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать мобильное приложение для работы с Bluetooth-устройствами в Delphi XE7 под android 4.2 (под одну, конкретную модель телефона). Задачи & Требования: - Получение списка доступных устройств (имя + mac) - Сопряжение с ус-вом - Инициация подключения - Обмен ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
Необходимо создать плагин-монитор для обработки, вывода и редактирования информации хранящейся в бд. Много графиков, расчетов. Подробное ТЗ во вложении.Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Необходимо создание класса для работы с веб-ресурсом (регистрация, авторизация, выполнение ряда действий). Реализация на Delphi, работа с myDac (mysql) и indy10, использование прокси. Более подробно при собеседовании.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Доброго времени! Имеется ресурс который посредством клиента LightStreamer периодически обновляет котировки. Необходимо извлечь(либо использовать готовый SDK) скрипт, и перенаправить вывод полученных данных.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени соискателям. Имеется ресурс который предоставляет данные пользователям посредством браузера. Используется облегченная версия WebStream клиента (LightStreamer). Необходимо создать класс, реализующий этот функционал, средствами Delphi. Более подробно при собеседовании. Просьба писать в ICQ.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется приложение для телефона мпх200 (Установлена Windows Mobile 2005) для рассылки sms сообщений, так же, необходимо будет написать(на Delphi) простенький пример управления данной программой через ПК. Подробнее по icq, просьба “стучать” людей имеющих опыт в ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте. Требуется художник для создания online игры. Придется рисовать много, потому, предпочтителен свободный рабочий трафик. Контакт по ICQ : 220818874Разработка игр8 заявокЗакрыт18 лет назад