basnik

Николай basnik

 
40 летРоссия/Сочи
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$110
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Дизайн главной страницы

    Необходим дизайн главной страницы пользователя, для игрового проекта. По аналогии с Battlelog. Для вывода следующей информации:  1.      Номер в рейтинге 2.      Уровень 3.      Звание 4.      Соотношение побед и поражений 5.      Опыт 6.      Краткая информация “О себе” 7.      Дата регистрации 8.      Текущая профессия 9.      Принадлежность к клану 10.  Принадлежность к фракции 11.  Любимое оружие ·     Характеристики(урон, кучность, скорострельность и др.) ·     Кол-во ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перевод сайта через админку

    Необходимо перевести сайт с английского на русский язык.  Перевод необходим для пунктов меню, уведомлений и других элементов интерфейса.  Сам сайт выполнен в виде социальной сети. Весь перевод осуществляется через админ-панель, соблюдая ряд условий:   - В тексте содержатся html ...

    HTML
    Переводы9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программист PHPFox

    Требуется php-программист со знанием CMS PHPFox. Разработка модулей, доработка существующих, внесение корректировок в ядро. Работа постоянная, задачи разные, оплата сдельная по каждой конкретной задаче. Требования:   Умение писать безопасный код Понимание структуры cms и красивое встраивание доработок в ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн игрового мобильного прилжоения

    Необходимо разработать дизайн главного окна мобильного игрового приложения в стиле HiTech. Элементы дизайна: • Карта игровой зоны • Место для отображения текущего вооружения • Отображение текущего кол-ва патронов (всего и в обойме) • Отображение текущего уровня здоровья • Панель кнопок (кнопки должны быть квадратными) • Место для ...

    Дизайн мобильных приложений3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка модулей для PHPFox

    $1000

    Необходимо создание ряда модулей для cms PHPFox и подгонка уже имеющегося функционала под наши нужды. Приветствуется опыт работы с данной cms и опыт разработки браузерных игр. Работы много и много сложной, подробное тз после собеседования.

    PHP
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Приложение на XE7 под Android +Bluetooth

    Необходимо создать мобильное приложение для работы с Bluetooth-устройствами в Delphi XE7 под android 4.2 (под одну, конкретную модель телефона). Задачи &amp; Требования: - Получение списка доступных устройств (имя + mac) - Сопряжение с ус-вом - Инициация подключения - Обмен ...

    AndroidDelphi
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Класс работы с веб-сервисом. (Запросы/Парсинг)

    $250

    Необходимо создание класса для работы с веб-ресурсом (регистрация, авторизация, выполнение ряда действий). Реализация на Delphi, работа с myDac (mysql) и indy10, использование прокси. Более подробно при собеседовании.

    MySQLDelphi
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Клиент LightStreamer

    Доброго времени! Имеется ресурс который посредством клиента LightStreamer периодически обновляет котировки. Необходимо извлечь(либо использовать готовый SDK) скрипт, и перенаправить вывод полученных данных.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание класса. Delphi, WebStream (LightStreamer)

    Доброго времени соискателям. Имеется ресурс который предоставляет данные пользователям посредством браузера. Используется облегченная версия WebStream клиента (LightStreamer). Необходимо создать класс, реализующий этот функционал, средствами Delphi. Более подробно при собеседовании. Просьба писать в ICQ.

    Delphi
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • SMS рассыльщик под WinMobile 2005

    Требуется приложение для телефона мпх200 (Установлена Windows Mobile 2005) для рассылки sms сообщений, так же, необходимо будет написать(на Delphi) простенький пример управления данной программой через ПК. Подробнее по icq, просьба “стучать” людей имеющих опыт в ...

    Delphi
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Тебуется художник

    Здравствуйте. Требуется художник для создания online игры. Придется рисовать много, потому, предпочтителен свободный рабочий трафик. Контакт по ICQ : 220818874

    Разработка игр8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
Binimax
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$110
10 баллов
8 лет назад
Дизайн главной страницы
Николай один из лучших заказчиков, с кем я работал. Задачу ставит понятно, на все вопросы отвечает предельно быстро. Рекомендую к сотрудничеству!
Качественная работа! Все пожелания учитывались и сразу реализовывались. Остался доволен! Рекомендую.
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