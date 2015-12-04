Перевод и формирование читабельных названий в прайс-листе

ПереводыЗавершен13 заявок285 просмотров
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Требуется перевести английские наименования в прайс-листе на русский язык.

Пример:

BAG, PINK, ZIP, 255MM x 355MM, ESD LOGO, 100/PK

Пакет антистатический, розовый, с защелкой, лого ESD, 255мм x 355мм, 100шт

TUBING, CONDUCTIVE, UNPRINTED, 70MU, 75MM x 500M

Токопроводящий тюбинг (рулон), 75мм x 500м

BAG, CONDUCTIVE, 100MM x 100MM 100/PK

Пакет токопроводящий, черный, 100мм x 100мм, 100шт

Всего около 800 наименований по текущему прайсу, оплата 3руб/шт, если все ок - есть еще другие прайсы на несколько тыс строк.

8 лет назад
YoYo7
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dunkanidaho
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Все ок, спасибо за работу.
Заказ оплачен по оговоренной схеме и в срок, никаких проблем не возникало.
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