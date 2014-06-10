Требуется написать описания товаров для интернет-магазина, товары - ручной инструмент, электроинструмент, паяльное оборудование, антистатическое оснащение и т.п. Желательно хоть какое-то понимание в данных сферах и совмещение читабельного текста с хорошо индексируемым. 300-1000знаков на ...
- $30Копирайтинг48 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать дизайн кронштейна с оформлением под ковку для уличной вывески. Требуется фотовставка и чертеж.Наружная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть скан визитки, надо отрисовать в вектор с двух сторонИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть эквайринг от Сбербанка, после оплаты в документе оплаты формируется таблица "Статус платежной системы": Статус: Y Код статуса: 2 Описание статуса: 521324XXXXXX____;CARDHOLDER NAME Валюта: 643 Сообщение платежной системы: DEPOSITED ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $70
Требуется найти картинки для товаров интернет-магазина, направление - электроинструмент, расходные материалы для него и обычный слесарный. Требования по картинкам - без водяных знаков, по возможности нормальное разрешение. Объем - около 900 товаров ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $15
Нужно подобрать слова, написать объявления с картинками и т.п. в Яндекс.Директе Требуется несколько кампаний по разным брендам, оплата 1000руб за каждую.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется перевести английские наименования в прайс-листе на русский язык. Пример: BAG, PINK, ZIP, 255MM x 355MM, ESD LOGO, 100/PK Пакет антистатический, розовый, с защелкой, лого ESD, 255мм x 355мм, 100шт TUBING, ...Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется написать модуль по оплате в кредит Подробнее о системе - https://www.kupivkredit.ru/joinСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется перевести/найти в инете/описать названия инструмента, исходник - английский. Объем работы - 2-3тыс. записей Оплата - 2руб за каждое название, задание выдается и оплачивается блоками Как пример: ...Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется дописать модуль http://drupal.org/project/robokassa Что требуется - возможность оплаты заказа при оформлении и из личного кабинета после оформления, отметка о прохождении платежа в заказе, отправка уведомления на e-mail Указывайте в предложении стоимость своих ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется написать несколько страниц для сайта - О компании, Оплата, Доставка, Контакты. Оставляйте свои предложения.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется написать/переписать описания товаров для нового сайта. Товары - электроинструмент(бормашинки, дрели, станки и т.п.) Каждое описание - 500-1000знаков Кол-во позиций - около 300-350 Описания требуется разместить на сайте Оплата - ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад