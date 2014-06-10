YoYo7

Виктор YoYo7

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

liska_k
Ольга 
51 год
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Дизайн кронштейна для вывески под ковку
Интересный заказ. Спасибо за сотрудничество.
Все ок, спасибо
Ответный отзыв
iversonkz
Искандер 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Отрисовка визитки в вектор по скану
Все ок!
Все ок, быстро
Ответный отзыв
spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
5 часов назад
$15
8 баллов
9 лет назад
Создание кампаний Яндекс.Директ
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Ответный отзыв
dunkanidaho
Денис 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
9 баллов
9 лет назад
Перевод и формирование читабельных названий в прайс-листе
Заказ оплачен по оговоренной схеме и в срок, никаких проблем не возникало.
Все ок, спасибо за работу.
Ответный отзыв
galmakovy
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Написание нескольких страниц для сайта
Отличный заказчик. Спасибо за работу. будем сотрудничать в дальнейшем.
Все ок, спасибо!
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