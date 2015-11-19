Требуется перевести в английского на датский язык

Требуется перевести английские наименования в прайс-листе на русский язык. Пример: BAG, PINK, ZIP, 255MM x 355MM, ESD LOGO, 100/PK Пакет антистатический, розовый, с защелкой, лого ESD, 255мм x 355мм, 100шт TUBING, CONDUCTIVE, UNPRINTED, 70MU, 75MM x 500M Токопроводящий тюбинг (рулон), ...
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Переводческое бюро в поисках носителя датского языка, способного качественно перевести технический текст среднего объема.
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