Требуется перевести в английского на датский язык

ПереводыЗакрыт4 заявки167 просмотров
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Переводческое бюро в поисках носителя датского языка, способного качественно перевести технический текст среднего объема.

8 лет назад
dogprodavaka
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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