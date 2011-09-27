Простой видео плеер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок179 просмотров

Необходимо создать видео плеер с функциями (play , stop) и плейлистом под ним. Смотрите скриншот.Дизайн предостовляется в виде псд фаила. Данные из xml. Жду ваших предложений.

С уважением Дмитрий.

14 лет назад
dimon41
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

TonyKramar
Антон 
42 года
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Нареканий нет. Проект успешно сопровождался заказчиком до победного конца.

Заявки фрилансеров

TonyKramar
Антон 
42 года
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад