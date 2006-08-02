Action-script программист:

• делаю игры (в том числе и для iOS и Android)

• разрабатываю клиент-серверные приложения

• есть солидный бэкграунд в качестве С++ программиста

Пиксельный (pixel art) художник:

• создаю растровые иконки (в том числе и favicons для сайтов);

• рисую анимированные спрайты, тайлы и пиктограммы для игровых приложений.

Cвязь: приватное сообщение, Skype.