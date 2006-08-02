TonyKramar

Антон TonyKramar

 
40 летРоссия/Таганрог
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Action-script программист:

• делаю игры (в том числе и для iOS и Android)

• разрабатываю клиент-серверные приложения

• есть солидный бэкграунд в качестве С++ программиста

Пиксельный (pixel art) художник:

• создаю растровые иконки (в том числе и favicons для сайтов);

• рисую анимированные спрайты, тайлы и пиктограммы для игровых приложений.

Cвязь: приватное сообщение, Skype.

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Отзывы заказчиков
borderland
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Локализация скрипта в JW Player
Работа на отлично. Быстро. Рекомендую.
Нареканий нет, все на высшем уровне.
Ответный отзыв
romanos
Роман 
33 годаСША
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$55
10 баллов
16 лет назад
~40 иконок
Очень приятный человек. Весьма порадоволо соотношение цена/качество, причём, видимо, всегда выполняет раньше назначенных сроков. Незаменим для постоянной работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень энергичный человек. И через это весьма занятой. Тем не менее, взаимодействие по проекту прошло без сучка и задоринки. Рекомендую всем фрилансерам.
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Zenod
44 годаЧехия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Компьютерные и Настольные игры
работа выполнена на отлично, главное быстро и качественно
Предоставил необходимые ссылки для написания статьи. На дополнительные важные вопросы отвечал оперативно и по существу. Остальной процесс прошёл без сучка и задоринки. В результате имеем статью на сайте заказчика и деньги в кошельке фрилансера. Все стороны довольны.
Ответный отзыв
ITgor
Игорь 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
17 лет назад
Слоган для сайта
Отлично и быстро справляется с работой копирайтера. Сильные и креативные слоганы.
Приятный в общении заказчик, заботится о том, чтобы фрилансер получил деньги в срок.
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