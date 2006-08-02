Action-script программист:
• делаю игры (в том числе и для iOS и Android)
• разрабатываю клиент-серверные приложения
• есть солидный бэкграунд в качестве С++ программиста
Пиксельный (pixel art) художник:
• создаю растровые иконки (в том числе и favicons для сайтов);
• рисую анимированные спрайты, тайлы и пиктограммы для игровых приложений.
Cвязь: приватное сообщение, Skype.
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Портфолио
- Hardest Puzzle221 просмотр
- Визуализация местности.225 просмотров
- Слайд-меню189 просмотров
- Иконка «Румяна»337 просмотров
- Иконки 16х16 для использования в ПО544 просмотра
- Рекламный баннер для хостинг-компании216 просмотров
- Рекламный баннер торговой компании192 просмотра
- Илья муромец в пикселях562 просмотра
- Графика для мобильной игры Brave Boa493 просмотра
- Графика для игры Robot Revolt 2575 просмотров
- Пиксельные иконки для каталога ссылок679 просмотров
- Mummies (спрайты)598 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
14 лет назад
Работа на отлично. Быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
Нареканий нет, все на высшем уровне.
$55
10 баллов
16 лет назад
Очень приятный человек. Весьма порадоволо соотношение цена/качество, причём, видимо, всегда выполняет раньше назначенных сроков. Незаменим для постоянной работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Очень энергичный человек. И через это весьма занятой. Тем не менее, взаимодействие по проекту прошло без сучка и задоринки. Рекомендую всем фрилансерам.
$0
10 баллов
16 лет назад
работа выполнена на отлично, главное быстро и качественно
Ответный отзыв
Предоставил необходимые ссылки для написания статьи. На дополнительные важные вопросы отвечал оперативно и по существу. Остальной процесс прошёл без сучка и задоринки. В результате имеем статью на сайте заказчика и деньги в кошельке фрилансера. Все стороны довольны.
$5
10 баллов
17 лет назад
Отлично и быстро справляется с работой копирайтера. Сильные и креативные слоганы.
Ответный отзыв
Приятный в общении заказчик, заботится о том, чтобы фрилансер получил деньги в срок.