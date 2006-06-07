$30
необходимо переделать шаблон (тему) сайта для Wordpress с версии 3.2.1 на 2.3.3
Дизайн сайтов1 заявка
Закрыт
12 лет назад
необходимо переделать шаблон (тему) сайта для Wordpress с версии 3.2.1 на 2.3.3
требуется человек разбирающийся в компьютерных и настольных играх для написания обзоров по таковым. В основном это будет рерайт. я предоставляю ссылку на какую-либо тематику, а вы из данного пишите статью. оплата - 2$ за 1 тыс. зн. с ...
не комерческому сайту посвящённому ролевым и настольным играм требуется переводчик на разовую работу - оплата только через ВебМани - 1 USD за 1000 знаков