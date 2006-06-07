Zenod

Виталий Zenod

 
44 годаЧехия/Теплице
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Компьютерные и Настольные игры

    требуется человек разбирающийся в компьютерных и настольных играх для написания обзоров по таковым. В основном это будет рерайт. я предоставляю ссылку на какую-либо тематику, а вы из данного пишите статью. оплата - 2$ за 1 тыс. зн. с ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Ищу переводчика

    $20

    не комерческому сайту посвящённому ролевым и настольным играм требуется переводчик на разовую работу - оплата только через ВебМани - 1 USD за 1000 знаков

    Переводынет заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
TonyKramar
Антон 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Компьютерные и Настольные игры
Предоставил необходимые ссылки для написания статьи. На дополнительные важные вопросы отвечал оперативно и по существу. Остальной процесс прошёл без сучка и задоринки. В результате имеем статью на сайте заказчика и деньги в кошельке фрилансера. Все стороны довольны.
работа выполнена на отлично, главное быстро и качественно
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