Продукт Куратор темы для VBulletin 4

Задача: дать автору темы функции модератора, если он назначен её куратором.

Собственно, такой продукт уже есть: http://vbsupport.org/forum/showthread.php?t=9943

Но имеет некоторые проблемы, нет правильной установки и не работает на VB4.

Также для него есть админка(http://vbsupport.org/forum/showthread.php?t=41621), которая тоже не работает в VB4

Собственно, хочется создать новой продукт, используя старые идеи, лишенный означенных проблем.

Язык: английский/русский

Версия VB: 4.1.x

Теперь ТЗ

Права куратора:

Может редактировать сообщения Да/Нет(по умолчанию Нет)

Может удалять сообщения Да/Нет(по умолчанию Да)

Может физически удалять сообщения(по умолчанию Нет)

Может открывать/закрывать темы Да/Нет(по умолчанию Нет)

Может редактировать тему Да/Нет(по умолчанию Да)

Может редактировать голосования Да/Нет(по умолчанию Да)

Может проверять сообщения Да/Нет(по умолчанию Да)

Может проверять вложения Да/Нет(по умолчанию Да)

Может делать записи о нарушениях Да/Нет(по умолчанию Да)

SQL

В таблице thread поле modpermission UINT - содержит 0(нет куратора), либо число(права)

Поле прав решил перенести в эту таблицу для простой реализации п.1-4

1. Добавление куратора

В выпадающем списке Опции темы пункт Добавить куратора

По клику переход на страницу указания прав куратора

2. Удаление куратора

В выпадающем списке Опции темы пункт Удалить куратора

3. Редактирование прав куратора

В выпадающем списке Опции темы пункт Редактировать права куратора

4. Отображение куратора

Если в теме назначен куратор, то вверху списка тем выводится (Куратор темы: login)

Естественно, куратор совпадает с автором

5. Просмотр всех кураторов в ADMINCP/Разделы и модераторы/Показать кураторов

Таблица

Тема Куратор Последний визит

Расцветка Последний визит - аналогично отчету Показать модераторов

6. Модерирование

У куратора в теме появляются стандартные средства модерации(inlinemod.php)

7. Записи действий модерации

Все операции куратора фиксируются в этом списке

8. Безопасность

Не забываем проверять threadid при перегрузке прав при каждой операции

9. Продукт должен иметь полный xml файл для установки

Никаких ручных правок

Готов выслушать предложения и замечания.