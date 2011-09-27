Требуется сделать парсер для переноса БД товаров с одного интернет-магазина на другой. Все доступы есть. Движок результирующего сайта самописный с использованием библиотек CodeIgniter.
Продукт Куратор темы для VBulletin 4
Задача: дать автору темы функции модератора, если он назначен её куратором.
Собственно, такой продукт уже есть: http://vbsupport.org/forum/showthread.php?t=9943
Но имеет некоторые проблемы, нет правильной установки и не работает на VB4.
Также для него есть админка(http://vbsupport.org/forum/showthread.php?t=41621), которая тоже не работает в VB4
Собственно, хочется создать новой продукт, используя старые идеи, лишенный означенных проблем.
Язык: английский/русский
Версия VB: 4.1.x
Теперь ТЗ
Права куратора:
Может редактировать сообщения Да/Нет(по умолчанию Нет)
Может удалять сообщения Да/Нет(по умолчанию Да)
Может физически удалять сообщения(по умолчанию Нет)
Может открывать/закрывать темы Да/Нет(по умолчанию Нет)
Может редактировать тему Да/Нет(по умолчанию Да)
Может редактировать голосования Да/Нет(по умолчанию Да)
Может проверять сообщения Да/Нет(по умолчанию Да)
Может проверять вложения Да/Нет(по умолчанию Да)
Может делать записи о нарушениях Да/Нет(по умолчанию Да)
SQL
В таблице thread поле modpermission UINT - содержит 0(нет куратора), либо число(права)
Поле прав решил перенести в эту таблицу для простой реализации п.1-4
1. Добавление куратора
В выпадающем списке Опции темы пункт Добавить куратора
По клику переход на страницу указания прав куратора
2. Удаление куратора
В выпадающем списке Опции темы пункт Удалить куратора
3. Редактирование прав куратора
В выпадающем списке Опции темы пункт Редактировать права куратора
4. Отображение куратора
Если в теме назначен куратор, то вверху списка тем выводится (Куратор темы: login)
Естественно, куратор совпадает с автором
5. Просмотр всех кураторов в ADMINCP/Разделы и модераторы/Показать кураторов
Таблица
Тема Куратор Последний визит
Расцветка Последний визит - аналогично отчету Показать модераторов
6. Модерирование
У куратора в теме появляются стандартные средства модерации(inlinemod.php)
7. Записи действий модерации
Все операции куратора фиксируются в этом списке
8. Безопасность
Не забываем проверять threadid при перегрузке прав при каждой операции
9. Продукт должен иметь полный xml файл для установки
Никаких ручных правок
Готов выслушать предложения и замечания.
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