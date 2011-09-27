Доработка компонента под Джумла

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Закрыт1 заявка95 просмотров

Сайт брачного агентства. Сайт - мультиязычный (3 языка).

На сайте установлена Джумла 1.7. и платный компонент LoveFactory 2.4.0 (сайт разработчиков thefactory.ro).

Необходимы две доработки данного компонента:

1) Возможность отправлять открытки (одним пользователем другому), заранее загруженные на сайт и разложенные по категориям.

2) При написании сообщения одним пользователем другому нужна возможность выбирать вступительные фразы из заготовленных.

Интересует цена и сроки.

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webri
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