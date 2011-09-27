Сайт для картинг-центра

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок212 просмотров

Нужна разработка сайта для компании, продающей заезды на картодроме.

Техзадание прилагается.

Платформа - Drupal/Joomla.

Самописные движки не рассматриваем.

Дизайн будет предоставлен, верстка тоже.

Интересует только программирование и внедрение верстки.

Сообщайте пожалуйста - платформу, стоимость и сроки.

DrupalJoomla
14 лет назад
timden
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)

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