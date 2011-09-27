Приватно для Романа Грядунова

Не первый раз уже сотрудничаю с Вами и могу сказать что вся работа просто идеальна и сроки и качество и доступность в цене услуг) Спасибо Вам за вашу ответственную работу - таких профессионалов в Вебе немного ! :) Удачи и продвижения Вашей деятельности, надеюсь на дальнейшее сотрудничество в плане проектов!