Требуется создать модуль на php вопрос-ответ

Необходимо создать отдельные страницы, ни как не привязанные к текущему сайту, на которых будет функционал: вопросы-ответы.

Как это должно работать:

Человек заходит на сайт, видит разделы с вопросами-ответами

Выбирает раздел или просто нажимает задать вопрос.

И вводит свой вопрос.

Если менеджер находится на сайте у него появляется окно с вопросом.

Если нет менеджером на сайте : автоовет ( котрый можно менять)

Дальше менеджер отвечает

Серия из вопросов- ответов

Когда вопрос решен: менеджер может написать тему переписки и положить ее в раздел. На сайте можно создавать ( менеджеру) разделы с вопросами- ответами.

Пример:

Разделы ( вопросов- ответов)

Регистрация ООО

Ликвидация ООО

Перерегистрация ООО

Преписка:

Вопрос: какие документы нужны?

Ответ: никакие, сами сделаем

Вопрос: точно?

Ответ : да

Потом переписку менеджер добавляет в раздел регистрация ООО, если пользователь не выбрал раздел сам и добавляет тему: документы для ООО

Задача сделать отдельный функционал, который мы сами внедрим на сайт.

1) Язык программирования php

2) База данных My SQL (если будет использоваться)