Привет всем! Нужно перенести сайт (интернет-магазин) на другой хостинг. Сделать это нужно грамотно, чтобы ни каких ошибок и косяков не возникало при дальнейшей работе. Если при переносе возникнут проблемы, вам ...
Требуется создать модуль на php вопрос-ответ
Необходимо создать отдельные страницы, ни как не привязанные к текущему сайту, на которых будет функционал: вопросы-ответы.
Как это должно работать:
Человек заходит на сайт, видит разделы с вопросами-ответами
Выбирает раздел или просто нажимает задать вопрос.
И вводит свой вопрос.
Если менеджер находится на сайте у него появляется окно с вопросом.
Если нет менеджером на сайте : автоовет ( котрый можно менять)
Дальше менеджер отвечает
Серия из вопросов- ответов
Когда вопрос решен: менеджер может написать тему переписки и положить ее в раздел. На сайте можно создавать ( менеджеру) разделы с вопросами- ответами.
Пример:
Разделы ( вопросов- ответов)
Регистрация ООО
Ликвидация ООО
Перерегистрация ООО
Преписка:
Вопрос: какие документы нужны?
Ответ: никакие, сами сделаем
Вопрос: точно?
Ответ : да
Потом переписку менеджер добавляет в раздел регистрация ООО, если пользователь не выбрал раздел сам и добавляет тему: документы для ООО
Задача сделать отдельный функционал, который мы сами внедрим на сайт.
1) Язык программирования php
2) База данных My SQL (если будет использоваться)
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