Требуется создать модуль на php вопрос-ответ

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Необходимо создать отдельные страницы, ни как не привязанные к текущему сайту, на которых будет функционал: вопросы-ответы.

Как это должно работать:

Человек заходит на сайт, видит разделы с вопросами-ответами

Выбирает раздел или просто нажимает задать вопрос.

И вводит свой вопрос.

Если менеджер находится на сайте у него появляется окно с вопросом.

Если нет менеджером на сайте : автоовет ( котрый можно менять)

Дальше менеджер отвечает

Серия из вопросов- ответов

Когда вопрос решен: менеджер может написать тему переписки и положить ее в раздел. На сайте можно создавать ( менеджеру)  разделы с вопросами- ответами.

Пример:

Разделы ( вопросов- ответов)

Регистрация ООО

Ликвидация ООО

Перерегистрация ООО

Преписка:

Вопрос: какие документы нужны?

Ответ: никакие, сами сделаем

Вопрос: точно?

Ответ : да

Потом переписку менеджер добавляет в раздел регистрация ООО, если пользователь не выбрал раздел сам и добавляет тему: документы для ООО 

Задача сделать отдельный функционал, который мы сами внедрим на сайт.

 

1)      Язык программирования php

2)      База данных My SQL (если будет использоваться)

PHPSQL
14 лет назад
Doberman495
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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