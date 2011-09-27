Написание парсера

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Закрыт6 заявок251 просмотр

Написать обновляющийся парсер для сайта, информация на сайте должна сохраняться в базе.

истонички для парсера тут:

Источники парсеров

http://fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=1051 ;

http://fcpnano.ru/catalog.aspx?CatalogId=903;

http://www.kadryedu.ru/concurs.php;

http://fcpfarma.ru/catalog.aspx?CatalogId=731;

http://www.portalnano.ru.ext.russuanda.ru/read/contest (4 раздела разной структуры вывода);

http://www.innovbusiness.ru/content/section_r_D81CAA54-39BA-4126-9389-150596EDC8E3_CPage_1.html .

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HTML
14 лет назад
freepr11
Татьяна 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров