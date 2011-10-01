Вшить API ВКонтакте в браузерную игру

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка161 просмотр

Нужно сделать приложение из существующего движка игры. Движок лежит тут http://narod.yandex.ru/disk/3456641001/SZ_relized_by_x-ray.rar

Отписываем сроки реализации сумму за которую возметесь

14 лет назад
x-ray11
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

berejant
Антон 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Все сделано на высшем уровне, даже больше чем нужно было, очень ответственный исполнитель, всем советую, если бы можно было поставить 11 написал бы , что жалко что нельзя поставить 12...
Рекомендую с сотрудничеству. Доволен работой с этим человеком.

Заявки фрилансеров

berejant
Антон 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад