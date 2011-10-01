Имеется 2 скрипта галереи фото. На одном загрузчик красивый, на другом функционал хороший. Как мне сказали, на этой флешке которую нужно прикрутить, используется фреймоворк uploadify
Вшить API ВКонтакте в браузерную игру
Нужно сделать приложение из существующего движка игры. Движок лежит тут http://narod.yandex.ru/disk/3456641001/SZ_relized_by_x-ray.rar
Отписываем сроки реализации сумму за которую возметесь
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