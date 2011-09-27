Оптимизировать меню joomla под браузеры.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка117 просмотров

Нужно оптимизировать работу меню на ява крипте под все известные браузеры.Сейчас проблемма с Хромом.

http://cheryopt.ru/

Joomla
14 лет назад
Lukas1
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров