Не работает подгрузка контента на AJAX в IE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки113 просмотров

Не работает подгрузка контента на AJAX в IE и ФаерФОкс, в опере все отлично. Вроде бы надо заблокировать переход по ссылке.

Ссылку на сайт дам исполнителю.

AJAX
14 лет назад
makcsab
Максим 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров