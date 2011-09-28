Подправить мелочи на сайте
Не работает подгрузка контента на AJAX в IE
Не работает подгрузка контента на AJAX в IE и ФаерФОкс, в опере все отлично. Вроде бы надо заблокировать переход по ссылке.
Ссылку на сайт дам исполнителю.
Заявки фрилансеров
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