Перенести сайт на Amiro CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки96 просмотров

Есть сайт на Amiro CMS

Создана новая верстка с новой структурой сайта.

Необходимо перенести новую структуру и верстку на CMS Amiro.

Новый функционал не добавляется, модули не меняются.

Только новая структура и все.

Жду сроки и бюджеты.

14 лет назад
loyal
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров