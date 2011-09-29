Доделать форму поиска на сайте

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Завершен4 заявки223 просмотра

Добрый день, уважаемые фрилансеры

Требуется доделать на сайте форму поиска, а именно реализовать возможность перемещения по выпадающему списку стрелками клавиатуры

Форма поиска подобна той, что находится на YouTube, то есть пользователь вводит первые буквы, например Ар, аяксом ему подбираются варианты, например, Араш. По данному выпадающему аяксовому списку и нужно сделать перемещения кнопками клавиатуры.

Есть готовый скрипт такого перемещения для обычного списка, но вот почему-то интегрировать в форму сайта не получается.

По срокам желательно сделать сегодня

Цену предлагайте вы, некий базовый уровень имеется.

Если нужно посмотреть сайт, пишите в личку.

14 лет назад
altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

savr_goryaev
Савр 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Большое спасибо Савру за отличную работу, которая заслуживает наивысшего балла. Все было сделано очень быстро, довольно терпиливо было пояснено как интегрировать скрипт в систему. Рекомендую как грамотного, компетентного исполнителя. +1000
Понятное ТЗ + своевременная оплата = только хорошие впечатления. Рекомендую

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savr_goryaev
Савр 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад