Есть сайт на Amiro CMS Создана новая верстка с новой структурой сайта. Необходимо перенести новую структуру и верстку на CMS Amiro. Новый функционал не добавляется, модули не меняются. Только ...
Доделать форму поиска на сайте
Добрый день, уважаемые фрилансеры
Требуется доделать на сайте форму поиска, а именно реализовать возможность перемещения по выпадающему списку стрелками клавиатуры
Форма поиска подобна той, что находится на YouTube, то есть пользователь вводит первые буквы, например Ар, аяксом ему подбираются варианты, например, Араш. По данному выпадающему аяксовому списку и нужно сделать перемещения кнопками клавиатуры.
Есть готовый скрипт такого перемещения для обычного списка, но вот почему-то интегрировать в форму сайта не получается.
По срокам желательно сделать сегодня
Цену предлагайте вы, некий базовый уровень имеется.
Если нужно посмотреть сайт, пишите в личку.
Выбранный исполнитель
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