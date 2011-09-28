Mini CRM, php+mysql

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Закрыт4 заявки177 просмотров

ТЗ в приложенном файле. Жду цен/сроков.

MySQLPHP
14 лет назад
vickivanov
Виталий 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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