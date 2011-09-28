Требуется разработать скрипт сервисной книжки. Как здесь: http://6499977.ru/b2c/ только без регистраций.Нужно что бы был поиск по номеру кузова.То есть человек вводит номер кузова автомобиля и ему выдаётся вся информация как в примере.Посещения услуги ...
Mini CRM, php+mysql
Заявки фрилансеров
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