Скрипт-переводчик шаблонов WordPress

Необходимо разработать сервис по переводу тем для WordPress с английского на русский.

В большинстве случаев, темы имеют одинаковые файлы и структуру. В среднем, в каждой теме по 10-15 файлов, которые нужно переводить. То есть составляется определённая база слов, которые будут переводиться. Человек загружает папку с темой(в которой лежат все файлы) и скрипт всё это переводит. В конце выдаётся ссылка на скачивание архива с готовой темой с русским переводом.

Также тема должна добавляться в общий каталог тем(если пользователь не против), откуда можно будет их всех скачать бесплатно.

В общем, основная работа состоит в том, чтобы сделать всё это удобно и быстро в использовании, и дать мне возможность свободно добавлять новые слова в базу данных.

Сколько будет стоить такая работа и что по срокам?