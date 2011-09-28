Нужен скрипт для внутренней перелинковки хтмл-страниц сайта. Принцип работы следующий: Скрипт сканирует страницы сайта и строит таблицу URL html-страницы - кейворды Кейворды берутся из Мета-тегов, ...
Скрипт-переводчик шаблонов WordPress
Необходимо разработать сервис по переводу тем для WordPress с английского на русский.
В большинстве случаев, темы имеют одинаковые файлы и структуру. В среднем, в каждой теме по 10-15 файлов, которые нужно переводить. То есть составляется определённая база слов, которые будут переводиться. Человек загружает папку с темой(в которой лежат все файлы) и скрипт всё это переводит. В конце выдаётся ссылка на скачивание архива с готовой темой с русским переводом.
Также тема должна добавляться в общий каталог тем(если пользователь не против), откуда можно будет их всех скачать бесплатно.
В общем, основная работа состоит в том, чтобы сделать всё это удобно и быстро в использовании, и дать мне возможность свободно добавлять новые слова в базу данных.
Сколько будет стоить такая работа и что по срокам?
Заявки фрилансеров
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