Нужен скрипт для внутренней перелинковки хтмл-страниц сайта. Принцип работы следующий: Скрипт сканирует страницы сайта и строит таблицу URL html-страницы - кейворды Кейворды берутся из Мета-тегов, ...
Форма опроса
Необходимо запрограммировать форму "Опроса" и внедрить её в движок WordPress.
Форма уже свёрстана.
Макеты в прикреплённом файле.
Отвечать СТРОГО под проект или в лючку!
Бюджет оговаривается.
Заявки фрилансеров
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