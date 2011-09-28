Листалка в картинки и текста на js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки193 просмотра

есть сайт с листалкой который состоит из картинок-банеров и текста. текст на картинке выделен темным прозрачным фоном.

нужно:

1 - чтобы листалка листала картинку и текст (эффект как на сайте киевстар http://www.kyivstar.ua/ru/)

2 - при онмаусовер бг текста должен потемнеть (как боттом меню на http://www.elgascom.ru/)

3 - картинка и текст должны быть ссылкой

JavaScript
14 лет назад
djamag
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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