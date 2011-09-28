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Листалка в картинки и текста на js
есть сайт с листалкой который состоит из картинок-банеров и текста. текст на картинке выделен темным прозрачным фоном.
нужно:
1 - чтобы листалка листала картинку и текст (эффект как на сайте киевстар http://www.kyivstar.ua/ru/)
2 - при онмаусовер бг текста должен потемнеть (как боттом меню на http://www.elgascom.ru/)
3 - картинка и текст должны быть ссылкой
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