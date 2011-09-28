Настройка сайта на Perl

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки159 просмотров

Приветствую!

После переезда на новый хостинг сайт перестал работать. Сайт на языке Perl, нужно чтобы включился на новом хостинге.

14 лет назад
Spec2007
Сергей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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