Создание сайта на WordPress

Требуется исполнитель по созданию сайта по журналам прошлого века.

Образец, который чем-то похож: www.oldgazette.ru

Отличие от варезников с обложками журналов и ссылками на файлообменники:

на моем сайте будут структурированно представлены _тексты_ номеров журналов, а ссылка на скачку - лишь дополнение.

На главной требуется вывести случайные картинки из галлереи, голосовалки, случайная цитата со ссылкой на статью, топы самых интересных журналов/номеров.

Прицепить форум.

Дизайн - мнималистический, в стиле старой книги.

Из CMS видится WordPress.

От исполнителя требуется опыт в настройке данной CMS, не только натягивание бесплатного шаблона, а более глубокие знания для реализации задумки.

Ссылки на реализованные проекты обязательны.

Детали для формирования более четкого ТЗ обсуждаются с претендентами, понявшими суть идеи, в личке.

Оплата WMR