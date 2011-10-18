Парсинг страниц + заполнение сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки189 просмотров

Необходимо пропарсить несколько разделов сайта www.tinydeal.com и полученные описания и картинки залить в уже установленный магазин на движке WebAsyst Shop-Script. Всего около 3500-4000 товаров. Бюджет 1500 руб. Желающие стучите в асю: 404-760-176

Webasyst
14 лет назад
pentatonika
Разоренов 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$50
2 дня
Сергей за время сотрудничества показал себя как человек, отлично знающий своё дело, пунктуальный, отзывчивый, коммуникабельный, адекватный... Приятно иметь дело с такими специалистами. Всячески рекомендую!
С Евгением приятно работать. Всегда на связи, комментирует работу, помогает разобраться в ситуации. И своевременно оплачивает работу.

Заявки фрилансеров

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад