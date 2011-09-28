Выполнить доработки магазина на Битриксе

Здравствуйте.

Ищу человека, который на протяжении рабочего дня находиться в сети, может общатся по скайпу или телефону при необходимости выполнять доработки, которые необходимо сделать для магазина на Битриксе.

Оплата почасово. Вы даете свой тариф, оцениваете доработки – делаеми мрассчитываемся.

В заявках укажите ваши контакты и примеры работ на Битриксе.

Спасибо.