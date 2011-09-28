Выполнить доработки магазина на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка120 просмотров

Здравствуйте.

Ищу человека, который на протяжении рабочего дня находиться в сети, может общатся по скайпу или телефону при необходимости выполнять доработки, которые необходимо сделать для магазина на Битриксе.

Оплата почасово. Вы даете свой тариф, оцениваете доработки – делаеми мрассчитываемся.

В заявках укажите ваши контакты и примеры работ на Битриксе.

Спасибо.

14 лет назад
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Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов

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Нет заявок фрилансеров