XMLHttpRequest

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Написать скрипт который мог бы Из html принять ответ от сюда с другого домена используя byTagName с помощью XMLHttpRequest в алерт или document.write.

Проблема в том что напрямую с браузера ответ получаю, а при запросе через XMLHttpRequest просит залогиниться.

Или же Скрипт должен подгружатьстраницу в iframe и передавать результат (значения) в переменные.

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HTML
14 лет назад
Orderist
Непомню 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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