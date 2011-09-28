Написать скрипт который мог бы Из html принять ответ от сюда с другого домена используя byTagName с помощью XMLHttpRequest в алерт или document.write.

Проблема в том что напрямую с браузера ответ получаю, а при запросе через XMLHttpRequest просит залогиниться.

Или же Скрипт должен подгружатьстраницу в iframe и передавать результат (значения) в переменные.

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