Необходимо пропарсить несколько разделов сайта www.tinydeal.com и полученные описания и картинки залить в уже установленный магазин на движке WebAsyst Shop-Script. Всего около 3500-4000 товаров. Бюджет 1500 руб. Желающие стучите в асю: 404-760-176
XMLHttpRequest
Написать скрипт который мог бы Из html принять ответ от сюда с другого домена используя byTagName с помощью XMLHttpRequest в алерт или document.write.
Проблема в том что напрямую с браузера ответ получаю, а при запросе через XMLHttpRequest просит залогиниться.
Или же Скрипт должен подгружатьстраницу в iframe и передавать результат (значения) в переменные.
Связь по скайпу: SeafightProgs
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